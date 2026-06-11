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05:35, 11 июня 2026Интернет и СМИ

Украину предупредили о проблемах из-за решения одной страны

Forsal назвал прекращение поставок оружия из Болгарии ударом для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Решение Болгарии о прекращении поставок вооружений Украине станет ударом для Украины. Об этом написало польское издание Forsal.

В публикации предупредили, что решение Болгарии станет ударом для Киева, поскольку «болгарская оружейная промышленность ранее являлась краеугольным камнем снабжения украинской армии боеприпасами». Кроме того, эти действия приведут к политическим последствиям.

Ранее сообщалось, что новое правительство Болгарии намерено прекратить поставки оружия на Украину. «Украине нужно больше людей, а не вооружений», — заявил болгарский министр обороны Димитр Стоянов.

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