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15:14, 9 июня 2026Мир

Болгария прекратит поставки оружия на Украину

Bloomberg: Новое правительство Болгарии намерено прекратить поставки оружия на Украину
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: SolidMaks / Shutterstock / Fotodom

Новое правительство Болгарии намерено прекратить поставки оружия на Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

«Украине нужно больше людей, а не вооружений», — сказал болгарский министр обороны Димитр Стоянов.

Политик призвал к «справедливому миру, который будет определяться обеими сторонами, участвующими в конфликте».

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Европе следует как можно скорее начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что Европе необходимо добиться баланса между дипломатическими, экономическими и военными инструментами.

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