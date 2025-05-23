В США предложили применить ядерное оружие в секторе Газа по аналогии с Японией

Американский конгрессмен, член Республиканской партии США Рэнди Файн предложил применить ядерное оружие в секторе Газа, проведя аналогию с бомбардировками Соединенными Штатами Японии с целью принуждения к безоговорочной капитуляции. Своим способом решения конфликта Израиля с радикальной палестинской группировкой ХАМАС политик поделился в интервью Fox News.

Когрессмен жестко отреагировал на случай со стрельбой, в результате которого у еврейского музея в Вашингтоне были убиты два сотрудника посольства Израиля. «Дело в том, что палестинское дело — зло... Единственный конец конфликта [в Газе] — это полная и окончательная капитуляция тех, кто поддерживает мусульманский террор», — заявил он.

В качестве потенциального примера решения конфликта Файн привел действия США во время Второй мировой войны. Он обратил внимание, что Соединенные Штаты не вели переговоров о капитуляции с нацистами и японцами. «Мы дважды бомбили японцев, чтобы добиться безоговорочной капитуляции. То же самое должно быть и здесь. В этой культуре есть что-то глубоко, глубоко неправильное, и это нужно победить», — поделился своим видением конгрессмен.

Со 2 марта Израиль блокирует ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, от которой зависят более 2 миллионов мирных жителей. По словам специального докладчика ООН по праву на продовольствие Майкла Факхри, объявленные Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) широкомасштабные наземные действий в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона» могут привести к смерти как минимум 14 тысяч палестинских младенцев, так как в Газу не поступает адекватная минимальная помощь в виде воды и еды.