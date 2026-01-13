В США раскрыли план Трампа по захвату Гренландии

Foreign Affairs: Трамп получит Гренландию, сделав ее зависимой от США

Президент США Дональд Трамп может получить Гренландию, если сделает ее зависимой от Штатов. Такой план захвата острова раскрыл журнал Foreign Affairs.

Утверждается, что Вашингтон может обойтись без военной интервенции для «американизации» Гренландии. Для этого США постепенно переманят остров на свою сторону через инвестиции и «правовые коллизии».

«Кампания за суверенитет не была кампанией убеждения. Она была кампанией обхода и поглощения. Искусственно созданная зависимость перестала считаться формой империализма; она стала методом построения братских связей», — указано в статье.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Отмечается, что данный закон даст Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».