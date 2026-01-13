Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:25, 13 января 2026Интернет и СМИ

В США раскрыли план Трампа по захвату Гренландии

Foreign Affairs: Трамп получит Гренландию, сделав ее зависимой от США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / IMAGO / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может получить Гренландию, если сделает ее зависимой от Штатов. Такой план захвата острова раскрыл журнал Foreign Affairs.

Утверждается, что Вашингтон может обойтись без военной интервенции для «американизации» Гренландии. Для этого США постепенно переманят остров на свою сторону через инвестиции и «правовые коллизии».

«Кампания за суверенитет не была кампанией убеждения. Она была кампанией обхода и поглощения. Искусственно созданная зависимость перестала считаться формой империализма; она стала методом построения братских связей», — указано в статье.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Отмечается, что данный закон даст Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Попкорн получился, запасайтесь!» Российские дроны атаковали под Одессой суда с кукурузой и подсолнечным маслом

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Мужчину поймали на кладбище с мумиями детей и тремя черепами в сумке

    Мужчинам назвали требующие обращения к врачу симптомы во время секса

    Россия пригрозила Украине из-за атак по мирным жителям

    Экс-советник Трампа раскрыл план ЕС по украинскому конфликту

    Украина подверглась массированному удару

    Во Франции назвали истинную цель плана ЕК по созданию европейской армии

    Юрист раскрыл приводящие к снижению пенсии ошибки в трудовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok