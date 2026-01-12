Реклама

В России ответили на обвинения в планах забрать Гренландию

Депутат Журова: Россия не собирается забирать Гренландию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Россия не вынашивает планов «забрать» Гренландию, это не входит в сферу интересов страны, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Так она отреагировала на соответствующие обвинения в адрес Москвы со стороны президента США Дональда Трампа.

«Мы не собираемся "забирать" Гренландию. Наблюдаем, как это пытаются сделать США, но в сферу интересов России такие действия не входят. У нас хватает территорий и ресурсов. Другое дело, если Гренландия сама об этом попросит. Но такое, конечно, вряд ли случится — ее полностью устраивает нахождение в составе Дании», — заметила политик.

По ее мнению, обвиняя Россию в планах захвата Гренландии, США пытаются оправдать и обосновать собственные действия в этом направлении. Но, как подчеркнула Журова, Москва никогда не предъявляла претензий на остров.

«У нас хватает территорий, которые нужно обеспечивать, развивать. Еще и Гренландия нам не нужна», — заключила депутат.

Ранее Трамп заявил, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают другие страны. В частности, он допустил переход Гренландии России или Китаю.

