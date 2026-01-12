Реклама

Белый дом объяснил стремление США заполучить Гренландию

Левитт объяснила стремление США заполучить Гренландию конкуренцией с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен сделать Гренландию американской территорией, поскольку опасается, что на остров могут претендовать Россия или Китай. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Думаю, [американский] президент [Дональд Трамп] очень ясно высказался [на этот счет] прошлым вечером. Он отметил, что США хотят завладеть Гренландией, так как, по его ощущениям, если мы этого не сделаем, ею в конечном счете завладеют или даже, вероятно, получат путем враждебного поглощения Китай или Россия. А это нехорошо ни для США, ни для Европы, ни для Гренландии», — подчеркнула она.

Как допустила Левитт, превращение в часть США отвечало бы не только американским интересам, но и интересам Гренландии.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Отмечается, что данный закон даст президенту США Дональду Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».

