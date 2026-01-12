Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 12 января 2026Мир

Раскрыта позиция Гренландии по спору Дании и США из-за нее

Посол РФ Барбин: Гренландия стремится к независимости от Дании и США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Гренландия стремится быть независимой и не хочет быть в составе ни Дании, ни Соединенных Штатов. Об этом заявил «Известиям» посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

«Гренландия, со своей стороны, стремится к независимости и заявляет, что не хочет в будущем оставаться как в составе Датского королевства, так и становиться частью США», — сказал дипломат.

При этом, по словам посла, остров заинтересован в развитии тесных связей с Соединенными Штатами для американских инвестиций, необходимых для обеспечения экономического развития Гренландии.

Ранее Барбин заявлял, что в Дании не представляют, как можно парировать угрозу притязаний США на Гренландию. Он также отметил, что Копенгаген продолжает рассматривать Вашингтон как гаранта своей безопасности и стремится сохранить партнерство и доверие в двусторонних отношениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России назвало цель применения «Орешника»

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Крысы испортили авто москвича

    Россиянка наложила порчу на инспектора ДПС и попала на видео

    25 танкеров за последние три месяца 2025 года подняли флаг России

    Замерзшие семьи участников СВО довели российского министра до уголовного дела

    Выявлен неожиданный фактор риска развития деменции

    Стало известно о смерти на СВО 21-летнего бойца

    Акула оторвала руку 56-летней женщине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok