Раскрыта позиция Гренландии по спору Дании и США из-за нее

Посол РФ Барбин: Гренландия стремится к независимости от Дании и США

Гренландия стремится быть независимой и не хочет быть в составе ни Дании, ни Соединенных Штатов. Об этом заявил «Известиям» посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

«Гренландия, со своей стороны, стремится к независимости и заявляет, что не хочет в будущем оставаться как в составе Датского королевства, так и становиться частью США», — сказал дипломат.

При этом, по словам посла, остров заинтересован в развитии тесных связей с Соединенными Штатами для американских инвестиций, необходимых для обеспечения экономического развития Гренландии.

Ранее Барбин заявлял, что в Дании не представляют, как можно парировать угрозу притязаний США на Гренландию. Он также отметил, что Копенгаген продолжает рассматривать Вашингтон как гаранта своей безопасности и стремится сохранить партнерство и доверие в двусторонних отношениях.