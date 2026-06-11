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05:30, 11 июня 2026Путешествия

Россиянин описал Мексику словами «комары выглядят так, будто способны унести собаку»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Claudia Daut / Reuters

Российский тревел-блогер Александр описал Мексику словами «комары выглядят так, будто способны унести собаку». Об этом он написал в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Он признался, что вместе с девушкой сейчас путешествует по югу страны, и именно там проблема ощущается особенно остро. «Причем ощущение, что у них тут уже давно построена своя цивилизация», — подчеркнул он. По его словам, днем их почти не видно, но вечером они моментально залетают в жилье, если приоткрыть дверь.

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«Я не знаю, чем они тут питаются, но некоторые выглядят так, будто способны унести маленькую собаку. Особенно возле джунглей и воды», — пишет тревел-блогер. Россиянин отметил, что именно в таких местах он и останавливается на доме на колесах для ночлега, и вечера бывают похожи на битву за выживание. «Самое неприятное — это не только укусы. В какой-то момент начинаешь читать про местные болезни, которые переносят комары, и резко перестаешь воспринимать их как просто раздражающую мелочь», — заключил он.

Ранее тревел-блогерша описала жителей Мексики словами «Россию здесь любят даже больше, чем некоторые россияне». Ершова пояснила, что люди сразу начинают улыбаться и вспоминать что-то о нашей стране.

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