22:16, 12 января 2026

Медведев призвал Трампа «поторопиться» с Гренландией

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к президенту США Дональду Трампу, призвав его поторопиться с Гренландией. Об этом он написал на своей странице в мессенджере MAX.

По его словам, если американский лидер не поспешит, то скоро на острове пройдет «внезапный» референдум о присоединении к РФ.

«Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться референдум, на котором жители Гренландии смогут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый, уже 90-й субъект Федерации», — написал политик.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о Гренландии и похвалил Трампа.

