17:21, 12 января 2026

Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о Гренландии и не стал критиковать Трампа

Guardian: Рютте не ответил на вопрос о Гренландии и не стал критиковать Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос о Гренландии и не стал критиковать президента США Дональда Трампа за его политику в отношении острова. Об этом сообщает The Guardian.

«[Генсек Североатлантического альянса] не ответил на конкретный вопрос о комментариях Трампа по поводу Гренландии, но сказал, что приветствует обсуждение другими союзниками идеи "объединиться и работать вместе", а также более активное участие в делах Арктики и Крайнего Севера», — говорится в материале.

Рютте также ответил на критику в свой адрес за постоянные лестные высказывания в адрес Трампа, заявив, что, по его мнению, Трамп поступает правильно для НАТО. Он отметил, что был «абсолютно уверен» в том, что без Трампа альянс бы никогда не добился такого результата на саммите в Гааге в прошлом году, когда порог расходов на оборону был увеличен до 5 процентов ВВП.

«Поэтому, когда я кого-то хвалю, я опираюсь на факты, и я верю, что факты налицо», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек. Глава Белого дома также отметил, что США так или иначе получат Гренландию.

