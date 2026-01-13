Реклама

09:33, 13 января 2026

Гренландия приковала взгляд Трампа

Белый дом опубликовал фото Трампа, смотрящего из окна на карту Гренландии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Изображение: @WhiteHouse

Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа, смотрящего из окна своего кабинета на большую карту Гренландии. Соответствующая публикация размещена в социальной сети X.

«Нажмите, чтобы следить за ситуацией», — указано в подписи к фотографии.

Ранее президент США Дональд Трамп высмеял обороноспособность Гренландии, заявив, что она состоит «из двух собачьих упряжек». Он добавил, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

12 января в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». Отмечалось, что данный закон даст президенту США Дональду Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».

