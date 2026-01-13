Гренландия приковала взгляд Трампа

Белый дом опубликовал фото Трампа, смотрящего из окна на карту Гренландии

Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа, смотрящего из окна своего кабинета на большую карту Гренландии. Соответствующая публикация размещена в социальной сети X.

«Нажмите, чтобы следить за ситуацией», — указано в подписи к фотографии.

Ранее президент США Дональд Трамп высмеял обороноспособность Гренландии, заявив, что она состоит «из двух собачьих упряжек». Он добавил, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

12 января в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». Отмечалось, что данный закон даст президенту США Дональду Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».

