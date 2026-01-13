Гренландия приковала взгляд Трампа

Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа, смотрящего из окна своего кабинета на большую карту Гренландии. Соответствующая публикация размещена в социальной сети X.
«Нажмите, чтобы следить за ситуацией», — указано в подписи к фотографии.
Ранее президент США Дональд Трамп высмеял обороноспособность Гренландии, заявив, что она состоит «из двух собачьих упряжек». Он добавил, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.
12 января в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». Отмечалось, что данный закон даст президенту США Дональду Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».