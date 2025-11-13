В Финляндии оценили вероятность возобновления диалога между Европой и Россией

Президент Финляндии Стубб допустил возобновление диалога между Европой и Россией

Президент Финляндии Александер Стубб во время своего выступления в Северном Саво высказался об отношениях России и Европы. Его слова приводит телерадиокомпания Yle.

Стубб оценил вероятность возобновления диалога между Европой и Россией и подчеркнул, что однажды к нему вернутся. «В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен», — допустил он.

По словам финского лидера, за последние полтора года он вместе с европейскими коллегами обсуждал возможность контактов с Россией.

Ранее Стубб предложил президенту США Дональду Трампу и российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на саммите G20 в Йоханнесбурге, ЮАР, в конце ноября. Он уточнил, что переговоры должны коснуться ядерного оружия, испытания которого планируют провести в США.

