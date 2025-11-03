Финляндия предложила новое место и дату для встречи Путина и Трампа

Президент Финляндии Стубб предложил США и России встретиться в Йоханнесбурге

Президент Финляндии Александер Стубб назвал новое место и дату для возможной встречи представителей США и России. Об этом сообщило издание Yle.

Во время выступления на открытии Национальных курсов по обороне Стубб предложил президенту США Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину встретиться на саммите G20 в Йоханнесбурге, ЮАР, в конце ноября. Он отметил, что переговоры должны коснуться ядерного оружия, испытания которого планируют провести в США.

Также глава Финляндии подчеркнул, что ядерную защиту страны обеспечивает Североатлантический альянс. «Раньше нам нужно было заботиться об этом самостоятельно, но ситуация в мире тогда была иной. Теперь мы участвуем во всех ключевых структурах», — заявил Стубб, отметив, хороший уровень и постоянное развитие местной обороны.

Ранее британская газета Financial Times выдвинула теорию, что заявления Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия могут быть поиском рычага давления на Китай и Россию. Такое решение станет полным разворотом позиции президента США, который ранее настаивал на переговорах о денуклеаризации с Москвой и Пекином.