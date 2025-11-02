Мир
22:33, 2 ноября 2025Мир

В США рассказали о предстоящих ядерных испытаниях

Минэнерго США: Ядерные испытания будут субкритическими
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / Global Look Press

Министр энергетики США Крис Райт заявил о том, что по поручению президента США Дональда Трампа в рамках испытаний ядерного оружия, планируется проведение субкритических взрывов, пишет ТАСС.

Как пояснил Райт, это системные испытания, которые позволяют проверить все компоненты ядерного оружия, кроме самого ядерного заряда. Проверка коснется также доставки боеголовки и подрыв обычного взрывчатого вещества для создания нужной геометрии. Соответственно, ядерных взрывов не последует.

Райт также заявил, что граждане могут не беспокоиться, появления «ядерного гриба» над испытательным полигоном в Неваде не будет.

Возобновить ядерные испытания Дональд Трам поручил Пентагону 29 октября. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор раскритиковал решение Трампа, отметив, что американский лидер действует импульсивно, желая показать силу, а не ради реальной безопасности.

