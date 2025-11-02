Мир
В США раскритиковали решение Трампа о ядерных испытаниях

Макгрегор: Решение Трампа о ядерных испытаниях приближает мир к катастрофе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия приближает мир к катастрофе. Об этом предупредил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Русские знают, что их оружие работает. Так же, как и китайцы, британцы и французы. Никому из развитых ядерных держав не нужно ничего тестировать — это бессмысленно», — заявил он.

Как считает Макгрегор, американский лидер действует импульсивно, желая показать силу, а не ради реальной безопасности. «Даже одной ракеты достаточно, чтобы уничтожить мир. Это ужасно», — указал эксперт.

Ранее Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

