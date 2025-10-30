Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия

Трамп: США проведут испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. «Я поручил министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях», — сообщил он.

Трамп отметил, что на сегодняшний день США обладают самым большим арсеналом ядерного оружия, но в течение пяти лет Китай может их догнать.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США могут отстать на годы в разработке ядерного оружия из-за шатдауна. По его данным, в связи с приостановкой работы американского правительства большинство сотрудников Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) были отправлены в неоплачиваемый отпуск.