На Западе объяснили слова Трампа о ядерных испытаниях

FT: Слова Трампа о ядерных испытаниях могут быть попыткой давления на КНР и РФ

Заявления американского лидера Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия могут быть поиском рычага давления на Китай и Россию. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

«Комментарии Трампа могут быть скорее поиском рычага влияния в переговорах с Китаем, Россией и другими мировыми державами, чем жестким сдвигом в политике», — говорится в материале.

Издание отмечает, что американский лидер почти ничего не предпринял, чтобы развеять сомнения относительно планов администрации или разумности такого решения.

Газета акцентирует внимание на том, что возобновление ядерных испытаний стало бы полным поворотом для Трампа, который раньше настаивал на необходимости переговоров о денуклеаризации с Россией и Китаем. Как заявил в комментарии, опубликованном газетой, исполнительный директор некоммерческой организации Arms Control Association Дэрил Кимбэлл, позиция Трампа выглядит «противоречивой», «контрпродуктивной» и обусловленной «низкой информированностью».

Ранее Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.