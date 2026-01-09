Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:38, 9 января 2026Мир

Лидер страны НАТО заявила о необходимости диалога с Россией

Премьер Италии Мелони: ЕС должен говорить с Россией по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен говорить с Россией по вопросам Украины. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает ТАСС.

«Я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией», — подчеркнула она.

Джорджа Мелони заметила, что она согласна с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который ранее также призывал к диалогу с Россией. Кроме того, она поддержала позицию вице-премьера Италии лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, который также высказывался о необходимости прямых контактов с Москвой.

При этом, по словам Мелони, на данный момент непонятно, кто именно из представителей властей ЕС будет поддерживать прямой диалог с Россией. «Голосов слишком много», — заметила она.

Ранее стало известно, что в Париж совершил визит спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. При этом он продолжает оставаться активным участником переговорного процесса с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев заявил о бурном начале 2026 года

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Москвичам назвали срок завершения снегопада

    Лукашенко с сыном приняли участие в расчистке снега

    В России призвали Киев серьезно относиться к переговорному процессу

    Верховный лидер Ирана заявил о заинтересованности США в беспорядках

    В ЕС отреагировали на удар «Орешником» по Украине

    Лидер страны НАТО заявила о необходимости диалога с Россией

    В ударе «Орешником» по Украине увидели сигнал для НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok