Лидер страны НАТО заявила о необходимости диалога с Россией

Премьер Италии Мелони: ЕС должен говорить с Россией по Украине

Европейский союз (ЕС) должен говорить с Россией по вопросам Украины. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает ТАСС.

«Я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией», — подчеркнула она.

Джорджа Мелони заметила, что она согласна с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который ранее также призывал к диалогу с Россией. Кроме того, она поддержала позицию вице-премьера Италии лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, который также высказывался о необходимости прямых контактов с Москвой.

При этом, по словам Мелони, на данный момент непонятно, кто именно из представителей властей ЕС будет поддерживать прямой диалог с Россией. «Голосов слишком много», — заметила она.

Ранее стало известно, что в Париж совершил визит спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. При этом он продолжает оставаться активным участником переговорного процесса с США.