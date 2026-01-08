Реклама

18:25, 8 января 2026Мир

Стало известно о визите Дмитриева в Париж

Le Monde: Дмитриев был в Париже 7 января
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев был в Париже 7 января. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на «хорошо осведомленный источник».

По данным французской газеты, спецпредставитель главы РФ Владимира Путина посещал посольство США. Отмечается, что Елисейский дворец опроверг информацию о визите Дмитриева в резиденцию французского президента, которая расположена рядом с американским представительством в Париже.

«Он [Дмитриев] был замечен на улице Фобур-Сент-Оноре», — говорится в материале.

Уточняется, что 6 января в Париже прошла встреча руководителей стран «коалиции желающих». На ней были приняты две декларации о помощи Украине.

Ранее Дмитриев посоветовал сторонникам войны раскрыть информацию об оборонных доходах. По его словам, европейские «поджигатели войны» внезапно захотели размещать войска «направо и налево».

