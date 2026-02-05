В Кремле прокомментировали визит советника Макрона в Москву

Песков: Кремль не будет ни опровергать, ни подтверждать визит советника Макрона

Кремль не будет ни опровергать, ни подтверждать информацию о визите в Москву Эммануэля Бонна, советника президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Французские источники очень любят сливать какую-то информацию в СМИ. Мы давно это знаем. Неоднократно с этим сталкивались», — сказал он.

Песков напомнил, что Елисейский дворец не подтверждает и не опровергает соответствующие публикации. «Вот из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать», — добавил представитель Кремля.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эммануэль Бонн, дипломатический советник французского лидера Эммануэля Макрона, якобы посетил Москву с целью убедить российскую сторону в необходимости участия Европы в процессе урегулирования конфликта на Украине. В Елисейском дворце не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.