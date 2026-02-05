Реклама

08:08, 5 февраля 2026

Раскрыты цель и детали поездки советника Макрона в Москву

Bloomberg: Советник Макрона Бонн посетил РФ для включения Европы в переговоры
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pixabay

Дипломатический советник французского лидера Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн якобы посетил Москву с целью убедить российскую сторону в необходимости участия Европы в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Целью поездки Бонна в Москву было убедить россиян в том, что европейцы должны участвовать в любых решениях, касающихся европейской безопасности, и что они не будут просто так одобрять любое соглашение о прекращении конфликта», — сказано в сообщении.

По данным источников Bloomberg, в ходе визита советник Макрона провел встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым.

4 февраля стало известно о визите советника Макрона в Москву. По информации Reuters, Эммануэль Бонн 3 февраля якобы нанес визит в Москву, чтобы встретиться с официальными лицами России. При этом в Елисейском дворце не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

