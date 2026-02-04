Реклама

22:06, 4 февраля 2026Мир

Стало известно о визите советника Макрона в Москву

Reuters: Советник Макрона Бонн посетил Москву
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Дипломатический советник французского лидера Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн 3 февраля якобы нанес визит в Москву, чтобы встретиться с официальными лицами России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Эммануэль Бонн, дипломатический советник президента … Макрона во вторник отправился в Москву для встречи с российскими официальными лицами», — сказано в материале.

Уточняется, что Бонн посетил Россию с целью установить диалог между Парижем и Москвой. Другие подробности не приводятся. При этом в Елисейском дворце не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что у европейских стран должна быть возможность говорить с Россией напрямую, чтобы отстаивать свои интересы.

