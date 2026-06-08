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23:42, 8 июня 2026Мир

Небензя заявил о превращении Украины в расходный материал

Небензя: Зеленский превратил Украину в расходный материал Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в расходный материал в крестовом походе русофобствующего Запада. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.

«Усилиями Зеленского многомиллионная страна превращена в расходный материал в бессмысленном крестовом походе западных русофобствующих элит против России», — заявил он.

Небензя добавил, что финансирующий Киев «коллективный Запад» несет не меньшую, а, возможно, даже большую ответственность за происходящее.

Ранее Небензя заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине, пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса. Он указал, что пока этого не произойдет, Москва будет добиваться поставленных целей не политико-дипломатическими, а военными средствами.

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