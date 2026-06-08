Христофору: Итоги встречи Зеленского с европейскими лидерами выглядят нелепо

Итоги встречи президента Украины с европейскими лидерами в Лондоне выглядят нелепо. Так результаты их переговоров назвал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Все, что мы получили, — это фотография всей компании возле дома на Даунинг-стрит. То есть они собрались, только чтобы объявить, что должно быть перемирие, заморозка конфликта, а российские активы останутся заблокированы? Это результат напряженных обсуждений по проекту "Украина"? Это просто нелепо», — сказал он.

По его словам, лидеры Британии, Франции и Германии водят всех за нос и издеваются над своими гражданами, тратя деньги и время на поездки, а в итоге выдавая лишь идею прекращения огня. «И при этом они еще и тратят время России», — добавил журналист.

7 июня Зеленский прибыл в Лондон на переговоры лидеров Великобритании, Франции и Германии. Главы трех стран выпустили совместное заявление, в котором призвали к диалогу с Россией по украинскому урегулированию, в котором могут также участвовать европейцы.