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23:20, 8 июня 2026Мир

В ЕС описали два сценария вступления Украины в союз

Еврокомиссар Кос сообщила о двух сценариях вступления Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Европейский союз (ЕС) рассматривает два сценария членства Украины в объединении. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, ее слова приводит «РБК-Украина».

По мнению Кос, есть всего три теоретических сценария взаимодействия ЕС с государствами-кандидатами. Первый — когда страны интегрируются в Европейский союз после полноценного вступления. Второй — когда государство присоединяется к политике Евросоюза в определенной сфере после выполнения необходимых требований. Третий — когда страну авансом берут в ЕС, однако, уточнила еврокомиссар, данная идея была отвергнута.

Кос добавила, что Евросоюз и Украина в настоящий момент работают над вторым сценарием.

Ранее стало известно, что Украина может не получить от ЕС 680 миллионов евро (более 57,2 миллиарда рублей). Причиной этого может стать невыполнение Киевом двух антикоррупционных реформ.

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