Посол заявил о стратегической угрозе России

02:18, 4 мая 2026Мир

Посол в Берлине Нечаев: «Ядерный зонтик» Европы несет стратегическую угрозу РФ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» несут прямую стратегическую угрозу России. Об этом сообщил РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Он отметил, что подобные планы требуют тщательного учета в российском военно-политическом планировании.

В марте глава Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж ужесточает свою политику ядерного сдерживания. Политик распорядился увеличить количество ядерного оружия. В свою очередь, постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что планы Парижа нарастить европейский ядерный компонент увеличивает возможность мирового ядерного конфликта.

