Умер актер Шарль Жерар

Умер французский киноактер армянского происхождения Шарль Жерар. Об этом сообщает Figaro.

Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.

Актер был легко узнаваем по носу, сломанному Жан-Полем Бельмондо во время их первой встречи на ринге в 1948 году. После того инцидента они крепко подружились, их дружба продлилась более 70 лет.

Ранее 19 сентября сообщалось о смерти российского актера театра и кино Сергея Афанасьева. Артист скончался после продолжительной болезни в возрасте 62 лет.

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