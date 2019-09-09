Умер актер фильмов с Сильвестром Сталлоне и Чаком Норрисом

Американский актер Джон Уэсли скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Variety.

Артист умер от осложнений от множественной миеломы, злокачественной опухоли из плазматических клеток.

Уэсли родился в 1947 году в городе Лейк-Чарлз, штат Луизиана. Перед тем как начать карьеру в кино, он служил в Армии США во время войны во Вьетнаме.

Артист снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, включая «Принц из Беверли-Хиллз», «Крупная рыба», «Спасатели Малибу», «Рыцарь дорог», а также в комедии «Стой! Или моя мама будет стрелять» с Сильвестром Сталлоне в главной роли и боевике «Без вести пропавшие» с Чаком Норрисом.

29 августа стало известно о смерти французского актера Мишеля Омона, известного по лентам «Игрушка», «Папаши» и «Невезучие». Артисту было 82 года.