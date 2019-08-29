Умер актер из фильма «Невезучие»

Умер французский актер театра и кино Мишель Омон. Об этом сообщает издание Le Figaro в четверг, 29 июля.

Его смерть подтвердили агент, а также близкая подруга, художница по костюмам Паскаль Борде. Они не уточнили причину случившегося. Артисту было 82 года.

Омон родился 15 октября 1936 года в Париже. Он учился в Парижской консерватории драматического искусства, а в середине 70-х начал сниматься в кино, отдавая предпочтение комейдиным картинам. Кроме того, он работал в театре «Комеди Франсез» и был трехкратным номинантом на премию «Сезар».

Среди наиболее известных работ Омона — «Игрушка», «Папаши», «Невезучие», «Париж-Манхэттен», «Хамелеон», «Дублер», «Один шанс на двоих», «Не упускай из виду» и «Новости с планеты Марс».

17 июня стало известно о смерти другого французского актера Мориса Бенишу. Ему было 67 лет. Бенишу появлялся в таких картинах, как «Амели», «Джек и Джилл: Любовь на чемоданах», «Париж», «Скрытое» и «Код неизвестен».

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