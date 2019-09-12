Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Умер актер Джефф Фенхольт. Об этом сообщает американское издание TMZ.

Актер, исполнивший главную роль в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», скончался на 69-м году жизни. Отмечается, что мужчина был найден мертвым в собственном доме. Издание сообщает, что Фенхольт ранее жаловался на проблемы со здоровьем.

«Иисус Христос — суперзвезда» — рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера, которая впервые была поставлена на Бродвее в октябре 1971 года. Фенхольт сыграл главную роль в Театре Марка Хеллингера в Нью-Йорке более 700 раз.

Фенхольт утверждал, что являлся вокалистом группы Black Sabbath и даже написал несколько песен для них, после чего ему не выплатили вознаграждение. Участники группы отрицают, что голос артиста был использован при записи альбома.

В 1987 году Фенхольт в составе христианского хора выступал в спорткомплексе «Олимпийский». Певец считал себя евангелистом, хотел построить карьеру баптистского проповедника. После прекращения выступлений у артиста появились проблемы с алкоголем и наркотиками.

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