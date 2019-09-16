Актер из «Американского пирога 2» умер от рака

Американский актер Брайан Терк скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщает TMZ.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием. Терку диагностировали рак год назад, а в 2019-м заболевание перешло в терминальную стадию.

Терк сыграл эпизодические роли в таких фильмах, как «Американский пирог 2», «Искусственный разум» и «Затерянный мир: Парк Юрского периода», а также появился в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210», «Баффи — истребительница вампиров», «Карнавал» и «Два с половиной человека».

9 сентября стало известно о смерти американского актера Джона Уэсли, снявшегося в комедии «Стой! Или моя мама будет стрелять» с Сильвестром Сталлоне в главной роли и боевике «Без вести пропавшие» с Чаком Норрисом. Ему было 72 года.