Стало известно об отсутствии денег на похороны актера из «Легенды №17»

У родственников актера Александра Числова нет денег на его похороны. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Актер Денис Сердюков, который был его близким другом, рассказал, что в последние месяцы Числов плохо себя чувствовал и редко покидал комнату: «День лежит, два лежит, через неделю я понял, что ситуация критическая. Поехал в Гильдию актеров, говорю: "Давайте что-то делать. Еще немного, и как бы нам траурный портрет не пришлось вывешивать". Предложили отправить его в госпиталь, но Саша был уже лежачим пациентом, ему требовалась специализированная медпомощь».

Сердюков также отметил, что заработанных Числовым денег хватало лишь на повседневные нужды, а у его семьи теперь нет средств на похороны. «Саша хотел, чтобы после смерти его кремировали, а прах захоронили на Николо-Архангельском кладбище рядом с могилой родной тети. Надеюсь, что Гильдия поможет с местом на кладбище, а тележурналисты — в финансовом плане», — добавил актер. Он пояснил, что из близких родственников у его друга осталась лишь пожилая мать.

54-летний Александр Числов скончался 29 августа в отделении интенсивной реанимации в больнице в Сокольниках. Причиной смерти стала обострившаяся пневмония.

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