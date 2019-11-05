Умер актер Петр Смидович

Артист театра Et Cetera Петр Смидович скончался в Москве. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что актер ушел из жизни после продолжительной болезни. Подробности смерти не уточняются. Дата и место прощания и похорон будут известны позднее. Петру Смидовичу было 66 лет.

«Он долго болел, но мы все верили, что он победит. Все надеялись, что ему поможет операция. Очень горько, очень больно, очень тяжело», — отметили в пресс-службе театра.

Петр Смидович родился 16 июля 1953-го, окончил Школу-студию МХАТ и выступал в Московском художественном театре, а после его разделения — во МХАТе имени Горького. В труппу Et Сetera он перешел в 2001 году.