Умер Марк Захаров

Умер художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

«Умер последний из могикан», — сказал Варшавер.

Народный артист СССР скончался на 86 году жизни после продолжительной болезни. О времени прощания и похорон будет известно позже.

В конце августа сообщалось о госпитализации Захарова. Отмечалось, что театральный режиссер попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.

Марк Захаров руководил «Ленкомом» на протяжении 35 лет. Одна из самых известных его театральных работ — рок-опера «Юнона и Авось». Среди фильмов, постановщиком которых он стал, — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера.