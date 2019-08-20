Марка Захарова госпитализировали

Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом сообщает РЕН.

По данным издания, 85-летний театральный режиссер попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.

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Отмечается, что Захаров чувствовал недомогание в течение последних нескольких дней, однако отказывался обращаться к врачам. Худрук «Ленкома» попросил оказать медицинскую помощь после того, как у него началась тяжелая одышка.

В 2014 году режиссер попал в Боткинскую больницу с переломом шейки бедра. Указывалось, что ему, скорее всего, не удастся избежать хирургического вмешательства.

Марк Захаров руководит «Ленкомом» на протяжении 35 лет. Одна из самых известных его театральных работ — рок-опера «Юнона и Авось». Среди фильмов, постановщиком которых он стал, — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера.

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