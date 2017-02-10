Марк Захаров оправдал поссорившегося с пешеходом директора Ленкома

Действия директора Ленкома Марка Варшавера, чей автомобиль выехал на тротуар в центре Москвы, где его снял на видео случайный прохожий, были оправданными. Об этом заявил РИА Новости художественный руководитель театра Марк Захаров.

У Ленкома, как пояснил Захаров, отсутствует отдельный въезд для автомобилей. «Поэтому когда возвращается театр из гастролей и надо разгружать декорации, или приезжает на съемку телевидение, то эти машины вынуждены заезжать на тротуар», — рассказал он.

По словам худрука, Варшавер пытался объяснить ситуацию молодому человеку, который стал снимать его автомобиль. «Он не захотел слушать объяснений, а пригрозил, что сообщит о нарушениях в высшие органы», — добавил он.

Захаров заметил, что в случае возникновения претензий проблемы возникнут не у Варшавера, а у тех автомобилистов, кто подъезжает подобным образом к Ленкому.

9 февраля в столичном управлении ГИБДД сообщили о начале проверки видео, на котором внедорожник Toyota Land Cruiser Марка Варшавера стоит на тротуаре на Малой Дмитровке. На записи видно, как владелец или пассажир внедорожника с номерами серии АМР спорит со снимающим его молодым человеком, требуя освободить дорогу, называя его «подонком» и угрожая «сдать полиции».

Сам Марк Варшавер подтвердил факт конфликта, однако опроверг нарушение правил дорожного движения. Он пояснил, что разгружал из машины буклеты, а молодой человек пытался снять его без разрешения и отказался освободить дорогу. Директор Ленкома заявил, что попросил молодого человека пропустить машину, в ответ тот ответил отказом и продолжил съемку. «Я ему сказал, что вероятно, ты больной мальчик, раз преграждаешь путь и не даешь возможности проехать», — добавил он.