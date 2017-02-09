Полицию заинтересовало видео с автомобилем директора Ленкома на тротуаре

Столичное управление ГИБДД проверяет видео, на котором запечатлен на тротуаре в центре Москвы внедорожник Toyota Land Cruiser с номерами серии АМР, предположительно, принадлежащий директору театра Ленком Марку Варшаверу. Об этом сообщает в четверг, 9 февраля, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Столичное управление ГИБДД проводит проверку по факту размещенной в сети интернет видеозаписи, где водитель автомобиля Toyota нарушает правила дорожного движения», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в интернете появилась видеозапись, сделанная, по словам ее автора, на Малой Дмитровке. На ней видно, как водитель внедорожника спорит со снимающим его молодым человеком, требуя освободить дорогу, называя его «подонком» и угрожая «сдать полиции».

По данным ряда СМИ, за рулем Toyota был директор театра Ленком Марк Варшавер. Сам он подтвердил в интервью ТАСС факт конфликта, однако опроверг нарушение правил дорожного движения. «Моя машина подъехала к служебному входу театра, чтобы разгрузить буклеты, изданные к юбилейному вечеру. Затем вышел я, и мы уже хотели уезжать, как в этот момент молодой человек 17-18 лет, не представившись, начал производить съемку с телефона, не давая машине проехать», — рассказал Варшавер.

Директор Ленкома заявил, что попросил молодого человека пропустить машину, в ответ тот ответил отказом и продолжил съемку. «Я ему сказал, что вероятно, ты больной мальчик, раз преграждаешь путь и не даешь возможности проехать», — добавил он.

Варшавер признал, что он мог действовать не совсем корректно. В то же время он отметил, что не собирался парковать машину на тротуаре. «Наверное, на несколько минут можно остановиться, чтобы разгрузить коробки, тут я не вижу нарушения. Если бы машина стояла часами и ждала, пока выйдет господин и посадит свое тело в машину — это одно дело. А когда идет разгрузка, и человек выходит и садится, чтобы уехать — это другое», — подчеркнул директор, выразив мнение, что молодой человек не имел права снимать его самого и автомобиль.

В то же время Варшавер заверил, что не собирается подавать в суд на автора съемки, отметив, что «у него много дел» и он не хочет «заниматься кляузами».