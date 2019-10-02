Умер актер Игорь Пушкарев

Актер и режиссер Игорь Пушкарев скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Отмечается, что артист умер после продолжительной болезни. Точная причина смерти пока не уточняется.

Пушкарев снялся в таких фильмах, как «А если это любовь?» Юлия Райзмана, «Самые первые» Анатолия Граника, «Живые и мертвые» Александра Столпера, «Жестокость» Владимира Скуйбина и «Оленья охота» Юрия Борецкого. Всего за актерскую карьеру он исполнил более 70 ролей в кино.

Пушкарев также выступил одним из режиссеров детского телевизионного фильма «Удивительные приключения Дениса Кораблева» и снял комедию «Шиш на кокуй!».