Исполнявший роль ангела российский актер умер во время спектакля

В Калуге скончался артист Андрей Семенов. Информация об этом появилась на сайте Калужского театра юного зрителя.

Отмечается, что 56-летний актер умер во время спектакля «Очень простая история» Марии Ладо. Он играл в нем роль ангела. Как передает РИА Новости со ссылкой на коллег артиста, у него во время постановки оторвался тромб.

Андрей Семенов родился 17 декабря 1962 года. Его театральный дебют состоялся в 1992 году, когда он сыграл в спектакле «Женитьба» Николая Гоголя, поставленном на сцене Калужского театра юного зрителя. Отмечается, что за свою карьеру Семенов исполнил более 30 ролей.

6 сентября стало известно, что американский музыкант Дэн Уорнер скончался сразу после своего концерта в Голливуде. Окончив выступление, он спустился со сцены и рухнул замертво. Причиной смерти стал сердечный приступ.