Выполнявший задания клоунов пенсионер умер на сцене российского цирка

В Оренбурге во время циркового представления скончался пенсионер, которого клоуны вызвали на сцену для участия в нескольких номерах. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 8 апреля.

Отмечается, что во время шоу в спортивном комплексе «Звездный» 67-летнего зрителя попросили помочь в проведении конкурса, для чего он поднялся на сцену. Спустя несколько номеров мужчина упал. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть.

В ведомстве пояснили, что мужчина пришел на шоу с двумя внуками. По факту его смерти проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

18 декабря прошлого года на утреннике в детском саду в Кемерове скончался мужчина в костюме Деда Мороза. Позднее стало известно, что это был заслуженный артист России Валерий Титенко. Ему было 67 лет.

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