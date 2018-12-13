В Московском театре сатиры нашли труп

В здание Театра сатиры в центре Москвы найден труп мужчины. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти мужчины в здании Театра сатиры по адресу: Триумфальная площадь, дом 2 без признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что скончался мужчина 1970 года рождения. Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее 29 ноября сообщалось, что здании Московской театральной школы Олега Табакова обнаружили мертвое тело. Труп женщины был найден в комнате отдыха воспитателей. Возраст погибшей — 47 лет. На теле не было найдено следов насильственной смерти.

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