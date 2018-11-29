В театральной школе Табакова нашли труп

В здании Московской театральной школы Олега Табакова обнаружили мертвое тело. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 29 ноября, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам сотрудника полиции, труп женщины был найден в комнате отдыха воспитателей. Возраст погибшей — 47 лет. На теле не было найдено следов насильственной смерти.

По предварительной информации, причиной смерти стал отказ сердца. Следователи проводят проверку, тело доставили в морг.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в марте в возрасте 82 лет.

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