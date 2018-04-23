В «Табакерке» пояснили планы переименовать театр

В Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, известном как «Табакерка», объяснили ситуацию со сменой названия. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Что значит переименовать? Конечно, словосочетание "под руководством" уже не актуально. Естественно, смена произойдет. И, скорее всего, название будет следующее: "Московский театр Олега Табакова". Просто словосочетание "под руководством" уйдет. Все остается то же самое. Это будет потом. Переименование учреждения — это довольно долгая и сложная, в том числе, юридическая процедура. Должно быть подготовлено огромное количество документов», — сказал пресс-секретарь театра Николай Фомичев.

Он пояснил, что «"Табакерка" — это народное название театра». «Мы сами между собой театр так называем, даже в своем журнале театральном так называем, но это название нигде документально не прописано», — добавил он.

23 апреля новый худрук театра Владимир Машков предложил переименовать студию так, как хотел этого Табаков. «Олег Павлович был настолько кристально понятен в своих желаниях… Театр должен быть ТОТ — Театр Олега Табакова», — заявил Машков.

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