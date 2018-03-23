Табакову нашли замену

Новым художественным руководителем Московского художественного театра имени Чехова назначен Сергей Женовач. Он заменит скончавшегося Олега Табакова. Об этом сообщил журналистам министр культуры Владимир Мединский, передает в пятницу, 23 марта, РИА Новости.

«Все собравшиеся обещали Сергею Васильевичу помогать, оказывать поддержку, это очень важная позиция. Мы со своей стороны просим внимательно подойти к истории театра и к людям», — отметил глава Минкульта на совещании с руководителями ведущих российских театров.

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Женовач — основатель и художественный руководитель «Студии театрального искусства». Он также был режиссером в театре-студии «Человек» и Театре на Малой Бронной. В 2004 году стал лауреатом Государственной премии России.

Табаков ушел из жизни 12 марта. Он несколько месяцев находился в больнице, и не узнавал близких. В январе его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Табаков известен по таким картинам, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит».

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