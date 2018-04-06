Владимир Машков стал худруком «Табакерки»

Народный артист России Владимир Машков назначен художественным руководителем московского театра-студии «Табакерка», созданной Олегом Табаковым в 1987 году. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что заместитель мэра Москвы Леонид Печатников представил нового худрука коллективу театра. Он подчеркнул, что артисты восприняли назначение благожелательно.
«Уверен, нам предстоит интересная жизнь, мне отступать некуда. Я видел много интересного, полезного для себя в жизни свободного актера. Теперь у меня другая ответственность», — заявил Машков на встрече с коллективом «Табакерки». Актер приступит к своим обязанностям 23 апреля.
Табаков скончался на 83-м году жизни 12 марта.
Владимир Машков — актер театра и кино, народный артист России. Он снимался в таких фильмах, как «Движение вверх», «Русский бунт», «Давай сделаем это по-быстрому», «Олигарх», «Охота на пиранью», «Распутин», «Родина» и «Экипаж».