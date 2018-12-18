Умершим на утреннике Дедом Морозом оказался заслуженный артист России

Умершим на детском празднике в Кемерове Дедом Морозом оказался заслуженный артист России Валерий Титенко. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 18 декабря, в детском саду в Кемерове. Информацию о личности погибшего подтвердила невестка актера.

В ходе выступления мужчина пожаловался на боль в груди. Ему вызвали скорую помощь, но он умер до ее приезда.

Валерию Титенко было 67 лет. Артист несколько лет играл Деда Мороза в ходе выступлений в детском саду «Тавосочка».

31 октября в Киеве скончался театральный режиссер, народный артист России Эдуард Митницкий. Ему было 87 лет. За свою жизнь он поставил более 140 спектаклей в театрах Украины, России и других стран Европы.