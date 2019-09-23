Умер актер фильмов «Джеки Браун» и «Убить Билла 2»

Умер американский актер и продюсер армянского происхождения Сид Хэйг. Об этом сообщила жена артиста Сьюзен Мосесьян в его Instagram-аккаунте.

«В субботу, 21 сентября 2019 года, мой свет, мое сердце, моя настоящая любовь, мой король, другая половина моей души, Сидни, перешел из этого царства в другое. Он вернулся во вселенную, сияющая звезда на небесах. Он был моим ангелом, моим мужем, моим лучшим другом и навсегда им останется. Он обожал свою семью, своих друзей и своих поклонников. Это стало шоком для всех нас», — говорится в публикации.

Причина его смерти не уточняется. Хэйгу было 80 лет.

6 сентября портал ScreenGeek опубликовал скриншот профиля Хэйга в Instagram, в котором говорилось, что артист попал в больницу в результате несчастного случая. Позднее этот текст пропал со страницы знаменитости. Никаких других подробностей не сообщалось.

Сид Хэйг известен по ролям в таких фильмах, как «Джеки Браун», «Убить Билла 2», «Костяной томагавк», «Бриллианты навсегда», «В упор», «Изгнанные дьяволом» и «Повелители Салема». Он также появлялся в сериалах «Звездный путь», «Кувалда», «Напряги извилины» и «Удивительные истории».

Ранее в понедельник стало известно о смерти еще одной звезды сериала «Звездный путь». Американский актер Аарон Айзенберг скончался в возрасте 50 лет.

