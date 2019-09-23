Умерла родившаяся с одной почкой звезда «Стар Трека»

Американский актер Аарон Айзенберг, исполнивший одну из главных ролей в сериале «Звездный путь: Глубокий космос 9», скончался в возрасте 50 лет. Об этом его жена Малисса Лонго сообщила в Facebook.

Причина смерти не уточняется. Айзенберг родился с одной почкой. Как пишет Variety, это отразилось на его росте, — артист перестал расти, достигнув 152 сантиметров. За свою жизнь он перенес две операции по пересадке почки.

Айзенберг наиболее известен по роли Нога в спин-оффе «Звездного пути», выходившего с 1993-го по 1999 год. Артист также сыграл в таких фильмах, как «Дом ужасов», «Амитивилль 4: Зло спасается», «Улицы» и «Молитва роллеров». Помимо этого, он появился в сериалах «Байки из склепа» и «Чудесные годы».

20 сентября стало известно о смерти народного артиста Игоря Шибанова, снявшегося в «Брате» и «Улицах разбитых фонарей». Ему было 75 лет.