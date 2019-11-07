Умер актер из «Стар Трека»

Умер американский актер Уильям Уинтерсоул. Об этом сообщает портал Deadline.

Отмечается, что он скончался 5 ноября в своем доме в Лос-Анджелесе. По словам дочери актера, причиной смерти стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием. Уинтерсоулу было 88 лет.

Уильям Уинтесоул родился 30 июля 1931 года в Портсмуте, штат Огайо. Он начал сниматься в кино в конце 1960-х. Актер был известен по ролям в сериалах «Стар Трек», «Коломбо», «Воздушный волк», «Улицы Сан-Франциско», «Миссия невыполнима», «Дымок из ствола», «Молодые и дерзкие», «За гранью возможного» и «Полицейская история». Кроме того, он появлялся в в таких фильмах, как «Кома», «Вторые», «Вирус» и «Взросление: Чудо любви».

В сентябре на 41-м году жизни скончался актер Аарон Айзенберг, исполнивший одну из главных ролей в сериале «Звездный путь: Глубокий космос 9». Причина смерти не уточнялась.