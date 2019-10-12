Умер актер фильма «Джеки Браун»

Американский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам агента артиста, он умер в пятницу, 11 октября, в Лос-Анджелесе от рака мозга.

Кинокарьера Роберта Форстера началась в 1967 году. Наибольшую известность ему принесла роль Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун», за которую он был удостоен номинации на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Всего в фильмографии актера более 30 ролей. Форстер сыграл в таких картинах, как «Черная дыра», «Дядя Сэм», «Психо», «Война динозавров», «Падение Олимпа», «Что у них было», сериалы «Во все тяжкие», «Твин Пикс: Возвращение» и другие. Последней его работой стала роль Эда Галбрэйта в криминальном нео-вестерне «Путь: Во все тяжкие. Фильм», который является продолжением телесериала «Во все тяжкие».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!